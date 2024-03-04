04 Марта 2024
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Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Молодые астраханцы считают, что нацпроект «Молодёжь России» поможет реализовать ещё больше важных дел на благо региона и страны

Глава государства Владимир Путин во время Послания к Федеральному Собранию объявил о запуске новых нацпроектов: «Семья», который будет направлен на повышение качества жизни семей с детьми и поддержку рождаемости, «Продолжительная и активная жизнь», который решит одноимённую проблему в сельских территориях, «Кадры», направленный на то, чтобы подростки стали профессионалами своего дела, «Экономика данных», который к 2030 году сформирует цифровые платформы в ключевых отраслях экономики и социальной сферы, а также «Молодёжь России» – проект для будущего нашей страны.

«Новый нацпроект «Молодёжь России», уверена, поможет сделать активным астраханцам ещё больше важных дел на благо региона и страны, а также откроет перед ними новые возможности», – сообщила председатель астраханского отделения Российского союза молодёжи Диана Тасбаева.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Сейчас астраханка учится на педагога. Она отметила, что озвученные Президентом РФ инициативы о совершенствовании школьной программы, доплатах учителям, ремонте образовательных организаций и новшества в едином государственном экзамене очень актуальны.

«Теперь выпускник имеет право пересдать один предмет ЕГЭ до конца приёмной кампании в вузах. Это не только важная инициатива, но и настоящий шанс для тех, кто переволновался или плохо подготовился к экзамену», – уверена Диана Тасбаева.

Теги: нацпроект молодежь россиия, путин, послание


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