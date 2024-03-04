04 Марта 2024
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Общество Костромская область
Фото: adm44.ru

Межнациональный культурный диалог: В Костромской области побывала делегация грузинской национально-культурной автономии

Президент России Владимир Путин подчеркивает важность обеспечения межнационального и межрелигиозного согласия и сохранения культурного многообразия народов, которые проживают в России. Это неизменный и ключевой приоритет, подчеркивает глава государства.

На территории Костромской области проживает более ста национальностей. Созданы и активно действуют 15 этнокультурных общественных объединений. Ежегодно представители проводят несколько десятков мероприятий, направленных на знакомство костромичей и гостей города с культурными особенностями и традициями народов.

В минувшие выходные регион принял в гости около 100 представителей Грузии. Члены федеральной грузинской национально-культурной автономии в России приехали из Москвы, Ярославля, Иванова и других городов.

Делегация грузинской диаспоры приняла участие в межнациональном диалоге с представителями органов власти и общественных организаций региона. Также для гостей организовали обширную экскурсионную программу для знакомства с историей, архитектурой и достопримечательностями Костромы. Члены федеральной и региональной общин организовали концерт, посвященный Дню матери в Грузии.

(2024)|Фото: adm44.ru

Праздничный концерт прошел во Дворце творчества. В зале собрались более 300 костромичей, представляющих разные национальные объединения. На сцене выступили московские творческие коллективы - ансамбль «Колхида-Иверия», грузинский национальный балет, исполнители российских и грузинских песен.

«Мы решили, что должны еще раз объединить наши народы, проживающие в Костромской области и укрепить нашу дружбу. Сегодня Российская Федерация - образцовая в мире по работе сохранения культуры разных народов. И очень важно, чтобы и каждый народ сохранял свои традиции, свои обычаи. Сейчас российско-грузинские отношения развиваются. Несмотря на все политические сложности, народы России и Грузии проявили хороший пример дружбы, единства, именно тот культурный код, который нам оставили наши предки, вместе воевавшие против самого большого зла на земле - фашизма, и где победили. Поэтому мы потомки победителей вместе всегда будем побеждать», - отметил президент федеральной грузинской национально-культурной автономии Давид Цецхладзе.

(2024)|Фото: adm44.ru

«В нашем центре занимается более тысячи детей совершенно разных национальностей. Это важно, чтобы дети лучшие понимали друг друга, социализировались, были внимательны друг к другу. Это изучение функциональности, истории, традиций других национальностей. Благодаря этому стираются те грани, которые могут доставить какой-то дискомфорт и непонимание между ними. Всегда необходимо обучать детей тому, чтобы они любили и принимали не только свою культуру, но и культуру других народов, чтобы не было недопонимания и неприязни», - пояснила директор центра детского творчества «Свиблово» из Москвы Светлана Уварова.

(2024)|Фото: adm44.ru

«Я метиска, в моей крови есть и грузинские корни. И в моей семье мы с уважением относимся к традициям обеих национальностей, всегда отмечаем общие праздники. И я очень рада, что у нас и в творческом коллективе много разных национальностей. У нас интернациональная команда, мы все любим друг друга, поддерживаем, помогаем во всем. И я считаю, что ситуация в мире была бы намного лучше, если бы больше людей коммуницировали друг с другом, участвовали в межнациональных совместных мероприятиях», - добавила участница грузинского ансамбля «Колхида-Иверия» Ольга Давыдова.

Теги: сергей ситников, межнациональное культурное сотрудничество,


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