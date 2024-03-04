Мошенники стали просить денег, подделывая голос мэра Новоуральска

Глава Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев рассказал о новой схеме, по которой стали "работать" мошенники.

Как сообщил мэр на своей странице в соцсети, с помощью искусственного интеллекта аферисты имитируют голоса реальных близких и друзей, а затем просят выслать деньги.

"Причем, голос один в один, отмечают мои коллеги. В выходные от моего имени они получили голосовые сообщения о финансовой помощи", - рассказал Тюменцев.

Он призвал новоуральцев сохранять бдительность, а при получении подобных сообщений – связаться с отправителем через другие каналы связи.

Напомним, ранее мошенники уже не раз выдавали себя за главу Новоуральска. Также аферисты слали сообщения от имени мэра Екатеринбурга Алексея Орлова.