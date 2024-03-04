В прикамской ИК для силовиков во время пожара сгорели цеха и училище

В ГУФСИН России по Пермскому краю прокомментировали пожар в исправительной колонии №37, расположенной в поселке Половинка.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, возгорание в одном из зданий производственного участка на территории колонии произошло сегодня, около 12.30.

На момент возникновения пожара производственные работы в цехе не производились. Среди сотрудников и осужденных пострадавших нет, эвакуация осужденных не требуется, учреждение работает в штатном режиме.

Горение локализовали в 14.16. Предварительная площадь составляет 1700 кв. м.

В учреждение выехали сотрудники Главного управления ФСИН России по Пермскому краю. В настоящее время по данному факту проводятся проверочные мероприятия, обстоятельства и причины пожара устанавливаются.

Между тем, по данным Ural Mash, сгорели училище, швейный цех и цех металлообработки. В этой исправительной колонии строгого режима содержатся бывшие полицейские, сотрудники спецслужб и судов. В момент пожара осужденные были на обеде.