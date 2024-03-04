Работа по догазификации в Астраханской области продолжается активно

Президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному Собранию, поставил задачу расширить программу и продолжить газовые сети до границ дачных участков садоводческих товариществ.

Министр промышленности, торговли и энергетики региона Илья Волынский сообщил, что в Астраханской области успешно реализуется инициированная партией «Единая Россия» программа социальной догазификации.

Программа была запущена в 2021 году. В ее рамках бесплатно догазифицируются домовладения граждан, она действует бессрочно. Программа дает возможность большему количеству граждан провести газ до участка, на которых располагаются их дома, на бесплатной основе. По заявкам жителей Астраханской области заключены 7,8 тыс. договоров о подключении домовладений к сетям газораспределения до границ земельных участков, исполнены 6,4 тыс. договоров, выполнены 3,4 тыс. подключений.

"Это очень важная инициатива: одним из самых частых запросов, который поступает от жителей региона в наше министерство, — это газификация внутри садоводческих товариществ (СНТ). На сегодня в рамках программы социальной догазификации газ подводится до границ СНТ, а дальше жители должны за свой счет подводить сети газораспределения к своим дачным участкам, что требует значительных вложений", — пояснил Илья Волынский.

Он выразил уверенность, что по поручению Президента будет разработана необходимая нормативная база — дачи внутри садоводческих товариществ получат право на участие в программе догазификациии, региональное правительство совместно с ПАО «Газпром» будет ее реализовывать.

В настоящее время уровень газификации жилого фонда в Астраханской области составляет 88%. В соответствии с Программой развития газоснабжения и газификации Астраханской области на период 2021-2025 годов планируется построить и ввести в эксплуатацию до конца 2026 года 1,5 тыс. км магистральных и распределительных газопроводов, 10 газораспределительных станций, газифицировать свыше 21 тыс. квартир и домовладений, перевести на природный газ 63 котельные объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства, впервые подать природный газ в 59 населенных пунктов Астраханской области.