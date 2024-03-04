Работа по догазификации в Астраханской области продолжается активно

04 Марта 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Такер Карлсон восхитился московским метро

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Спонсорская лицензия

Экономика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Работа по догазификации в Астраханской области продолжается активно

Президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному Собранию, поставил задачу расширить программу и продолжить газовые сети до границ дачных участков садоводческих товариществ.

Министр промышленности, торговли и энергетики региона Илья Волынский сообщил, что в Астраханской области успешно реализуется инициированная партией «Единая Россия» программа социальной догазификации.

Программа была запущена в 2021 году. В ее рамках бесплатно догазифицируются домовладения граждан, она действует бессрочно. Программа дает возможность большему количеству граждан провести газ до участка, на которых располагаются их дома, на бесплатной основе. По заявкам жителей Астраханской области заключены 7,8 тыс. договоров о подключении домовладений к сетям газораспределения до границ земельных участков, исполнены 6,4 тыс. договоров, выполнены 3,4 тыс. подключений.

Коллаж, рубль, газ, конфорка(2020)|Фото: Накануне.RU

"Это очень важная инициатива: одним из самых частых запросов, который поступает от жителей региона в наше министерство, — это газификация внутри садоводческих товариществ (СНТ). На сегодня в рамках программы социальной догазификации газ подводится до границ СНТ, а дальше жители должны за свой счет подводить сети газораспределения к своим дачным участкам, что требует значительных вложений", — пояснил Илья Волынский.

Он выразил уверенность, что по поручению Президента будет разработана необходимая нормативная база — дачи внутри садоводческих товариществ получат право на участие в программе догазификациии, региональное правительство совместно с ПАО «Газпром» будет ее реализовывать.

догазификация, газопровод(2023)|Фото: astrobl.ru

В настоящее время уровень газификации жилого фонда в Астраханской области составляет 88%. В соответствии с Программой развития газоснабжения и газификации Астраханской области на период 2021-2025 годов планируется построить и ввести в эксплуатацию до конца 2026 года 1,5 тыс. км магистральных и распределительных газопроводов, 10 газораспределительных станций, газифицировать свыше 21 тыс. квартир и домовладений, перевести на природный газ 63 котельные объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства, впервые подать природный газ в 59 населенных пунктов Астраханской области.

Теги: догазификация, жилой фонд, садовые товарищества, послание президента


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети