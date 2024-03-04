Украинские раскольники недовольны экспансией Румынской Церкви

Украинский раскольнический "епископ" Виктор Бедь обвинил Румынскую Церковь (РумПЦ) в работе на ФСБ. Так он прокомментировал образование организации под названием "Румынская Православная Церковь Украины", в которую РумПЦ призвала переходить.

Бедь пишет, что теперь ему понятно, почему Бухарест не признает раскольников, - он подвержен влиянию ФСБ. А на уровне румынского политикума и румынской церковной иерархии "господствуют российские нарративы о том, что Украина может проиграть и в дальнейшем быть разделенной".

Он призвал принять неотложные и действенные меры с целью "защиты национальной и религиозной безопасности Украины".

В октябре РумПЦ объявила себя единственной канонической на территории Молдавии, взяв курс на вытеснение канонической Молдавской Церкви Московского Патриархата.