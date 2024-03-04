В Петербурге усилили контроль за безопасностью – власти

В Санкт-Петербурге усилили контроль за безопасностью, сообщил губернатор города Александр Беглов.

"Провел расширенное совещание с руководителями силовых ведомств. Обсуждали вопросы обеспечения безопасности в регионе. В настоящее время усилен объем контролирующих мероприятий", - написал Беглов в своем Telegram-канале.

В субботу вечером над Финским заливом средства ПВО сбили несколько "воздушных целей". Власти заявили, что ущерба на земле нет. Аэропорт Пулково некоторое время был закрыт, самолеты находились в зоне ожидания.