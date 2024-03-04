Захарова: Денацификация в Германии не завершена

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию о перехваченных переговорах офицеров бундесвера, заявила, что денацификация в Германии не завершена.

По ее словам, "если немцы не изменят ситуацию, последствия для ФРГ будут ужасны", передает РИА Новости.

Захарова отметила, что Запад обязан ответить за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал. Она считает, что Берлину нужно не разбираться, а нести ответственность.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что содержание опубликованного разговора немецких офицеров подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. При этом в Кремле рассчитывают, что узнают итоги обещанной канцлером германии Олафом Шольцем проверки после публикации разговоров немецких офицеров.

Напомним, запись разговора опубликовала главред RT Маргарита Симоньян. В Telegram-канале Симоньян говорится, что разговор состоялся 19 февраля 2024 года между начальником отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектором BBC бундесвера Герхартцем и сотрудниками центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте. При этом один из офицеров упоминал планировавшуюся поездку на Украину 21 февраля, чтобы координировать удары по российским объектам. Также обсуждалась возможная отправка на Украину ракет Taurus и обучение украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.