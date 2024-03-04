Владимир Якушев: Работу УМНОЦ оцениваем положительно

Полпред Владимир Якушев провёл очередное заседание Наблюдательного совета Уральского межрегионального научно-образовательного центра. Он подчеркнул, что развитию науки и технологий в России уделяется первоочередное внимание. Научно-технологическое развитие – один из национальных приоритетов.

"Работу УМНОЦ мы оцениваем положительно. Центр набрал хороший темп развития. Его портфель включает 57 проектов, у каждого из которых определена траектория реализации. Ряд проектов уже успешно завершён, есть примеры внедрения полученных результатов в серийное производство. На замену завершённым проектам приходят новые", - отметил Владимир Якушев.

В работу Уральского НОЦ вовлечены три региона - Курганская, Свердловская и Челябинская области. Серьёзный вклад в работу НОЦ делают индустриальные партнёры: почти 80% общего финансирования программы деятельности обеспечивается за счёт внебюджетных источников.