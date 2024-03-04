04 Марта 2024
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Общество Свердловская область
Фото: скриншот видео с telegram-канала &quot;Вечерние ведомости&quot;/ t.me/ve4ved

Пенсионерка устроила пикет у резиденции губернатора против полигона в Сысерти 

Акции против строительства мусорного полигона в Сысерти продолжаются. Очередной одиночный пикет у резиденции свердловского губернатора Евгения Куйвашева провела пенсионерка из деревни Верхняя Боевка.

"Я приехала сюда, чтобы поддержать Сысертский район. Чтобы не строили мусорный полигон. Я родилась в этой деревне, училась и выросла и по настоящее время я живу там", - заявила пенсионерка в видео, опубликованном "Вечерними ведомостями".

Одиночный пикет у здания резиденции губернатора Куйвашева против мусорного полигона в Сысерти(2024)|Фото: скриншот видео с telegram-канала "Вечерние ведомости"/ t.me/ve4ved

Женщина рассказала, как жила и росла в деревне, вблизи которой и хотят начать строительство, и даже зачитала стихотворение собственного сочинения, в котором призывает оставить чистую нетронутую землю и сохранить экологию, частью которой являются и люди.

"Оставьте мне речку с прозрачной водою,
Оставьте мне воздух морской синевы,
Оставьте мне осень с листвой золотою,
Оставьте мне зелень весенней травы.

Я тайна вселенной, я звездочка неба,
Я почва для всходов, я зернышко хлеба,
Я камень терпенья во веки веков.

Оставьте мне землю в ее первозданье,
Оставьте просторы бескрайних полей."

Напомним, ранее Сысертская районная территориальная избирательная комиссия отказала жителям в проведении референдума для обсуждения строительства мусорного полигона. Уральцы считают, что решение незаконно, а нарушения в процедуре инициирования референдума, на которые указывают чиновники, необоснованны.

А сегодня стало известно, что стоки от мусорного полигона и вовсе могут загрязнить местную реку. Об этом заявил учредитель института "Уралгипроторф" Аркадий Шампаров.

Теги: мусорный полигон, резиденция губернатора, Сысерть, пикет


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