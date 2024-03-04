Горелкин: "Википедию" могут заблокировать по новому закону о запрете популяризации VPN

"Википедию" могут заблокировать в России по новому закону о запрете популяризации VPN. Об этом пишет зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

Ранее сообщалось, что с 1 марта Роскомнадзор начал блокировать информацию, которая популяризирует или рекламирует средства обхода блокировок, например VPN-сервисы или прокси-серверы. Но в "Википедии" есть целые статьи, которые не просто описывают способы обхода блокировок, но и настоятельно рекомендуют их применять. И это подпадает под критерии Роскомнадзора, отмечает депутат.

Также по многим претензиям к сервису уже вынесены судебные решения, и законные основания для блокировки "Википедии". Вся ценная информация, которая там есть, уже размещена на сайте БРЭ, "Рувики" и "Руниверсалисе".

"Осталось сделать так, чтобы по ссылке на статью "Википедии" пользователю предлагалось открыть ее безопасный вариант на одном из российских аналогов. Необходимое для этого техническое решение уже разрабатывается экспертами РОЦИТ", - написал Горелкин, который как раз является председателем правления РОЦИТ (Региональный общественный центр интернет-технологий).

Как указано на его сайте, это "общественная организация, объединяющая активных интернет-пользователей России".

В прошлом году "Руниверсалис" превзошел "Википедию" по количеству статей. Чуть меньше статей в "Рувики", но и там их больше, чем в "Википедии".