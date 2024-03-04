В Прикамье в исправительной колонии произошел крупный пожар

В исправительной колонии Пермского края произошел крупный пожар. Об этом со ссылкой на свой источник сообщает telegram-канал 112.

Инцидент произошел в поселке Половинка на территории ИК №37. По данным канала, загорелся швейный цех. Площадь пожара составила 1500 "квадратов".

По предварительным данным, пострадавших нет. В пресс-службе МЧС России по Пермскому краю отказались комментировать происшествие, посоветовав обратиться за комментарием в УФСИН.

В УФСИН Накануне.RU пообещали предоставить комментарий позднее.