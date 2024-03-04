Борис Надеждин обжалует отказ в регистрации на выборах в Конституционном суде

Президиум Верховного суда отклонил апелляцию политика Бориса Надеждина, оспаривающего отказ в регистрации на выборах президента России.

Надеждин заявил, что останавливаться не собирается и подаст надзорную жалобу в президиум Верховного суда. Если и ее отклонят – команда Надеждина намерена обратиться в Конституционный суд РФ.

"Хочется, конечно, чтобы был какой-то высший суд для всего, что происходит, но пока руководствуемся российскими законами", - прокомментировал ситуацию Надеждин.

Штабы Бориса Надеждина, выдвинутого в президенты России партией "Гражданская инициатива", собрали более 100 тыс. подписей в поддержку кандидата, но Центризбирком забраковал около 15% от проверенных голосов. При этом поддельных подписей обнаружено не было – все претензии касались оформления документов и подписных листов.