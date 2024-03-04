Алексей Текслер на встрече с делегацией Челябинской области в Сочи: Вы - будущее России, создавайте его здесь и сейчас!

Всемирный фестиваль молодежи на территории «Сириуса» продолжается в эти дни в Сочи. В этом мероприятии принимают участие молодые люди из 190 стран мира. Старт фестивалю дал президент РФ Владимир Путин.

В приветственном видеообращении к участникам фестиваля президент сказал: "Сейчас на этой арене собрались представители почти трехсот разных народов. Мы в России хорошо знаем, каким богатством является такое многообразие, каким мощным позитивным зарядом развития и духовного взаимообогащения оно обладает". Глава государства пожелал участникам форума удачи и подчеркнул, что именно им созидать безопасный и справедливый мир.

Челябинскую область на фестивале представляет делегация из 135 ребят и 60 волонтеров, в том числе и участников СВО.

Накануне Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с молодыми южноуральцами в Сочи. Глава региона начал свой визит с осмотра экспозиции Челябинской области, где представлена объемная карта региона, доска с открытками – пожеланиями посетителей. Здесь уже оставили свои приветствия ребята из 50 стран мира. Алексей Текслер написал и свое пожелание.

«Все знают, что Челябинская область - промышленный регион. Но у нас очень много и других достопримечательностей. Например, Аркаим - одно из таких мест, это большая история и точка силы. Мы гордимся нашей природой и людьми. Также в Челябинской области проходит много разных интересных событий, рассказывайте об этом обязательно, приглашайте», - обратился губернатор к южноуральцам – участникам фестиваля.

В числе членов делегации Челябинской области на фестивале, которые присутствовали на встрече с губернатором, были и участники спецоперации.

Виктор Изотов, который после возвращения с СВО вступил в «Боевое братство», и Владимир Забегаев рассказали главе региона о своей работе в программах военной подготовкой будущих участников СВО, сообщает ИА "Первое областное".

«Мы проводим занятия по военной подготовке. Приезжаем на полигоны, с которыми есть договоренность, и готовим парней, кто собирается на СВО, чтобы времени зря не терять. 10 инструкторов-активистов уже подготовили 6—8 тысяч ребят перед заходом «за ленту». В планах обмениваться опытом с регионами, принимать у себя делегации. На фестивале встретили много единомышленников — ветеранов СВО, обменялись контактами. Надеемся на содействие в данном формате»,— рассказал Виктор Изотов.

А специалист по развитию и обучению персонала челябинского радиозавода «Полет» Мария Пыпина рассказала о своем опыте организации в прошлом году форума рабочей молодежи «Сплав»: «В нем приняли участие молодые специалисты из 16 предприятий нашего региона. У ребят есть инициативы также и в рамках профориентации. Я бы хотела предложить создать молодежное объединение рабочей молодежи на базе министерства промышленности Челябинской области».

На встрече делегации Челябинской области и главы региона прозвучало много предложений по развитию молодежного движения, в том числе, и в рамках нового нацпроекта «Молодежь России», который инициировал Владимир Путин.

Молодые люди предложили, в частности, создать объединение трудовой молодежи при региональном минпроме; провести Всероссийскую школу-семинар «Законодательные аспекты стипендиального обеспечения в организациях высшего образования «Стипком» в этом году снова в Челябинске и организовать молодежную телевизионную передачу, которую полностью бы создавали ребята. Губернатор Челябинской области эти инициативы поддержал.

Алексей Текслер в завершении наполненной теплыми эмоциями встречи с челябинскими молодыми людьми сказал: «Вы смогли попасть на фестиваль благодаря вашей активной позиции. Учитывая, что уже 12 марта делегаты фестиваля из других стран приедут к нам, уверен, что вы тоже подключитесь к этой работе. Вы - будущее России, поэтому создавайте его уже здесь и сейчас. Со своей стороны, обещаю помощь и поддержку. И только вперед!».