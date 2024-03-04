В Тюменской области финансовую поддержку получили более 300 проектов 154 национальных и религиозных организаций

Губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с лидерами национально-культурных объединений и религиозных организаций региона, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Глава региона отметил, что руководители и члены национально-культурных объединений, служители традиционных религий – это люди, которые должны защищать коренные интересы нашего многонационального народа.

"Тюменская область развивается и движется вперед благодаря тому, что все народы уважают вероисповедание, традиции, культуру друг друга и учат этому своих детей. Уверен, что в объявленный президентом России Год семьи важной составляющей мероприятий по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию молодежи станет популяризация ценностей крепкой семьи, брака и многодетности", – подчеркнул глава региона.

В 2023 году в рамках госпрограммы Тюменской области "Реализация государственной национальной политики" финансовую поддержку получили более 300 проектов 154 национальных и религиозных организаций, иных общественных объединений. Одной из важных задач в регионе остается реализация мер по снижению конфликтного потенциала в миграционной среде и дальнейшему повышению эффективности проектов в сфере адаптации иностранных граждан и их интеграции в тюменское сообщество.

Губернатор поблагодарил членов координационного совета за продуктивную работу.