Власти Санкт-Петербурга признали, что на технические специальности некого набирать

В Санкт-Петербурге только 16% выпускников школ сдают ЕГЭ по физике, а 10% - по химии. То есть на технические специальности почти никто не идет. Об этом заявил глава комитета по науке и высшей школе Санкт-Петербурга Андрей Максимов на Всероссийском методическом семинаре для руководителей образовательных организаций "Новые подходы к школьному образованию в интересах формирования технологического лидерства страны".

Он сказал, что "выросло целое поколение, которое прекрасно умеет нажимать на кнопки своих гаджетов, но не способно прочесть, понять и качественно проанализировать хотя бы несколько абзацев текста подряд". И все это происходит в условиях все большей нехватки специалистов технических профессий.

Ректор Горного университета Владимир Литвиненко отметил, что школьное образование – это основа. Без качественной школы невозможно подготовить хорошего инженера. Но доля школьников, сдающих ЕГЭ по физике и химии, неуклонно снижается. Стране нужны инженеры, но взять их неоткуда. Мышление детей и подростков не развивается из-за погруженности в виртуальный мир, сообщает о мероприятии "Форпост. Северо-Запад".

Ранее Литвиненко заявил, что дефицит инженерных кадров стал угрозой существования России. Накануне.RU писало о том, что на инженерные специальности некого набирать. Число выпускников, сдающих профильную математику, год от года снижается. И даже если все они поступают, еще примерно 20% не хватит, чтобы покрыть суммарный госзаказ. Это приводит к тому, что инженерное образование в стране деградирует.

Проводящаяся же цифровизация образования ни имеет ничего общего с техническим образованием, отмечает специалист в области искусственного интеллекта, член Совета по правам человека при президенте РФ, президент компании "Крибрум" Игорь Ашманов. Он считает, что "та информатика, которой сейчас учат в школе, - это умение нажимать на кнопки", а сама цифровизация в образовании - это пользование бытовой техникой, каковой является смартфон. А вот математику и информатику в школе нормально не учат.