04 Марта 2024
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Яшина* поставили на учет в колонии как склонного к распространению экстремизма

Бывшего муниципального депутата Москвы Илью Яшина* поставили в колонии на учет как "склонного к изучению и распространению экстремизма". Об этом он сам сообщил в своем Telegram-канале.

"Как объяснили надзиратели, связан этот статус с "политическим характером" моей уголовной статьи, а также с экстремистскими связями, в которых я ранее "был изобличен правоохранительными органами", — написал Яшин*.

Напомним, в декабре 2022 года суд приговорил оппозиционера к восьми с половиной годам колонии за распространение фейков о российской армии. Дело на него было заведено в июле 2022 года. До этого суд приговорил его к 15 суткам административного ареста "за неповиновение полиции". Сам Яшин* не был согласен с обвинением и называл дело политически мотивированным. В ноябре 2023 года политик был этапирован в Смоленскую область.

*внесен в реестр физлиц-иноагентов Минюста РФ

Теги: илья яшин, экстремизм


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