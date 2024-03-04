Польский генерал сообщил о предстоящем переломе на полях украинского конфликта

Польский генерал Богуслав Пацек считает, что вскоре на полях специальной военной операции (СВО) наступил переломный момент.

"Перелом ситуации в пользу России произойдет, по моему мнению, в конце апреля – в мае, когда для этого будут благоприятные погодные условия", - цитирует РИА Новости офицера.

Генерал считает, что президент России Владимир Путин посылает явные сигналы Западу, предостерегая его от более решительных действий.