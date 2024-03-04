В Екатеринбурге судят создателя "финансовой пирамиды", от которой пострадали 352 человека

В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело о мошенничестве по принципу "финансовой пирамиды". Ущерб составил десятки миллионов рублей.

Читайте также: В Екатеринбурге профессор УрФУ отдал свои сбережения мошенникам

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказался 46-летний житель уральской столицы. Как показало расследование, с октября 2020 по август 2021 года он привлекал деньги под видом инвестиций в выкуп ниже рыночной стоимости ликвидных активов организаций-банкротов. Мошенник обещал клиентам получение высокого дохода или другой имущественной выгоды, изначально не собираясь исполнять принятые обязательства.

Деятельность созданной им организации велась по принципу "финансовой пирамиды" – выплаты вкладчикам производились за счет новых клиентов. В результате пострадали 352 человека, им был причинен ущерб на сумму свыше 80,7 млн рублей.

Сейчас следствие завершено. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Екатеринбурга.

Напомним, в прошлом году в Свердловской области нашли "финансовую пирамиду", работавшую онлайн.