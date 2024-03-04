В Кремле высказались о разговорах офицеров ФРГ про Крымский мост

В Кремле полагают, что ситуация "очень плоха", если суть разговора немецких офицеров про удар по Крымскому мосту является частью государственной политики.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что содержание опубликованного разговора немецких офицеров подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. При этом в Кремле рассчитывают, что узнают итоги обещанной канцлером германии Олафом Шольцем проверки после публикации разговоров немецких офицеров, пишет РИА Новости.

Напомним, запись разговора опубликовала главред RT Маргарита Симоньян. В Telegram-канале Симоньян говорится, что разговор состоялся 19 февраля 2024 года между начальником отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектором BBC бундесвера Герхартцем и сотрудниками центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте. При этом один из офицеров упоминал планировавшуюся поездку на Украину 21 февраля, чтобы координировать удары по российским объектам. Также обсуждалась возможная отправка на Украину ракет Taurus и обучение украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, ситуация с записью разговора офицеров ФРГ, с одной стороны, поразительна, а с другой - нет, "лицо наших натовских коллег полностью в пуху". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона требует от Германии разъяснений, а зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что перехваченный разговор офицеров Бундесвера об атаке Крымского моста свидетельствует о том, что Германия готовится к войне с Россией.