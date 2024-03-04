Астраханские волонтёры доставили землякам – участникам СВО машину УАЗ-469

По данным пресс-службы министерства социального развития и труда Астраханской области, социальный педагог центра «Юность» Азамат Набидуллин вместе с волонтёрами из Южного федерального округа накануне доставил гуманитарный груз и УАЗ-469 астраханцам, которые несут службу на территории Донбасса.

Кроме того, волонтёры из Астраханской области навестили воспитанников детского дома в городе Луганске. Они тепло пообщались с ребятами, передали им сладкие подарки, новые вещи, фрукты, канцтовары и многое другое.

«Ребята рассказали нам о том, как живут в детском доме. Они также записали видео для воспитанников центра «Юность», – рассказал Азамат Набидуллин.