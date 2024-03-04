Стоимость биткоина приблизилась к историческому максимуму

Стоимость биткоина днем в понедельник, 4 марта, перевалила за отметку в $65 тыс. Еще несколько дней назад криптовалюта стоила $20 тыс. Аналитики считают, что текущая стоимость – не предел, биткоин может подорожать до $80 тыс. Предыдущий рекорд стоимости криптовалюты был установлен в ноябре 2021 года – тогда она стоила $69 тыс.

Криптовалюта растет в цене на фоне оптимистичных факторов, среди которых предстоящий халвинг — плановое сокращение количества вновь выпускаемых биткоинов (BTC), которые создаются и распределяются среди майнеров, выполняющих проверку и подтверждение транзакций в сети. Это заложено в программном коде биткоина для того, чтобы общее количество монет в сети никогда не превышало 21 млн единиц.