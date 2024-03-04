ЕК через две недели представит план использования активов РФ для закупки оружия для Украины

Еврокомиссия может через две недели представить официальное предложение по использованию доходов от замороженных активов России для закупки вооружений для Украины, сообщил портал Euractiv.

По данным неназванного европейского дипломата, страны ЕС обсуждали возможность использовать прибыли от фондов РФ для реконструкции Украины. Но для этого, по его словам, в первую очередь нужно, чтобы "оставалась страна, которую будут восстанавливать". Источник добавил, что в этой связи этот шаг считается оправданным, пишет ТАСС.

28 февраля глава Ееврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что "пришло время" обсудить вопрос использования прибыли с активов РФ для закупки военной техники Киеву.

Ранее лидеры стран, входящих в G7, заявили, что российские суверенные активы останутся замороженными до возмещения "ущерба" Украине. Москва заявляла, что любые действия с российскими активами за рубежом получат симметричный ответ.