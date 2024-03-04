Бастрыкин контролирует расследование дела об избиении девушки в Березниках

Глава СКР Александр Бастрыкин вмешался в ситуацию с избиением школьницы в Березниках, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Инцидент произошел 24 февраля, вечером. Молодой человек снимал видео драки, нецензурно оскорблял девушку и подзуживал свою знакомую бить ее по лицу. Еще несколько человек стояли рядом и наблюдали за избиением.

Пострадавшая плакала, просила прощения, однако, несмотря на это, ее продолжали избивать, даже когда она упала на землю. Били руками и ногами по лицу и телу.

Подростки забрали у потерпевшей телефон и сдали его в ломбард.

В СУ СК России по Пермскому краю по данному факту возбуждено уголовное дело. Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Пермскому краю Дениса Головкина доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.