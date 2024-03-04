СвЖД: Пассажирам загоревшейся электричка "Челябинск - Екатеринбург" компенсируют проезд

Пассажирам пригородного поезда №7005 Челябинск – Екатеринбург, в одном из вагонов которого сегодня произошел пожар, компенсируют непредоставленную часть услуги. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе СвЖД.

По их данным, сегодня утром в районе о.п. Ботаническая в Екатеринбурге (перегон Уктус – Шарташ Свердловской железной дороги) произошло задымление в одном из вагонов электрички отправлением в 06.39 из Челябинска. Задымление было оперативно нейтрализовано железнодорожниками, а пассажиры продолжили путь самостоятельно - в шаговой доступности располагаются остановки городского общественного транспорта и метро.

Состав поезда (рельсовый автобус РА-2) был направлен на внеплановое техническое обслуживание.

"Свердловская железная дорога приносит пассажирам извинения за причиненные неудобства. По вопросам компенсации за непредоставленную часть услуги (проследование от о.п. Ботаническая до ст. Екатеринбург-Пассажирский) пассажиры могут обратиться к перевозчику – АО "Свердловская пригородная компания", - сообщили в пресс-службе железной дороги.