Швейцарцы на референдуме проголосовали за введение 13-й пенсии

Граждане Швейцарии проголосовали за увеличение пенсий на общенациональном референдуме.

По предварительным данным, по меньшей мере 58% избирателей поддержали выплату дополнительной, 13-й пенсии в год, против проголосовали менее 42%.

Максимальная пенсия по старости в Швейцарии составляет 2450 швейцарских франков (около 255 тыс. руб. по текущему курсу). По мнению граждан, этого недостаточно для поддержания жизни в условиях роста цен.

Идею проведения референдума продвигали Швейцарская федерация профсоюзов и левоцентристские партии, также голосование поддержали парламенты 26 кантонов. При этом правительство, бизнес и правый парламент пытались отклонить предложение как финансово необоснованное. Власти утверждали, что дополнительная пенсия будет стоить бюджету более 4 млрд швейцарских франков в год, что потребует повышения налогов.

После воскресного голосования министр внутренних дел Элизабет Бом-Шнайдер заявила, что "демократия в Швейцарии жива и здорова".

Голосование по пенсиям контрастирует с референдумами последних десятилетий, на которых Швейцария отвергла предложения, которые могли бы сократить рабочую неделю и предоставить людям больше отпусков.