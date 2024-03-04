04 Марта 2024
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Экономика За рубежом
Фото: Накануне.ru

Швейцарцы на референдуме проголосовали за введение 13-й пенсии

Граждане Швейцарии проголосовали за увеличение пенсий на общенациональном референдуме.

По предварительным данным, по меньшей мере 58% избирателей поддержали выплату дополнительной, 13-й пенсии в год, против проголосовали менее 42%.

Максимальная пенсия по старости в Швейцарии составляет 2450 швейцарских франков (около 255 тыс. руб. по текущему курсу). По мнению граждан, этого недостаточно для поддержания жизни в условиях роста цен.

Идею проведения референдума продвигали Швейцарская федерация профсоюзов и левоцентристские партии, также голосование поддержали парламенты 26 кантонов. При этом правительство, бизнес и правый парламент пытались отклонить предложение как финансово необоснованное. Власти утверждали, что дополнительная пенсия будет стоить бюджету более 4 млрд швейцарских франков в год, что потребует повышения налогов.

После воскресного голосования министр внутренних дел Элизабет Бом-Шнайдер заявила, что "демократия в Швейцарии жива и здорова".

Голосование по пенсиям контрастирует с референдумами последних десятилетий, на которых Швейцария отвергла предложения, которые могли бы сократить рабочую неделю и предоставить людям больше отпусков.

Теги: швейцария, пенсия, референдум, народ


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