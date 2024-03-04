БПЛА с 20 килограммами взрывчатки нашли на территории Петербургского нефтетерминала

Семиметровый беспилотник с оторванным крылом и 20 кг взрывчатки нашли на территории Петербургского нефтяного терминала, пишет Baza.

По данным телеграм-канала, БПЛА обнаружил сотрудник при обходе территории утром 3 марта. Следователи и взрывотехники, осмотрев беспилотник, выяснили, что это был БПЛА самолетного типа с двухцилиндровым двигателем в хвостовой части фюзеляжа производства итальянской фирмы Gilardoni.

Как сообщает канал, беспилотник обезвредили на месте, оставшиеся детали отправили на экспертизу.

Напомним, 2 марта в Санкт-Петербурге беспилотник атаковал жилой дом. БПЛА влетел между перекрытиями дома №161 по Пискаревскому проспекту. В результате происшествия к врачам обратились шесть человек, в том числе 92-летняя женщина.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил в своем telegram-канале, что частично пострадало остекление балконов двух домов. Жители пострадавших квартир эвакуированы.