04 Марта 2024
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Происшествия СЗФО В России Санкт-Петербург
Фото: Накануне.RU

БПЛА с 20 килограммами взрывчатки нашли на территории Петербургского нефтетерминала

Семиметровый беспилотник с оторванным крылом и 20 кг взрывчатки нашли на территории Петербургского нефтяного терминала, пишет Baza.

По данным телеграм-канала, БПЛА обнаружил сотрудник при обходе территории утром 3 марта. Следователи и взрывотехники, осмотрев беспилотник, выяснили, что это был БПЛА самолетного типа с двухцилиндровым двигателем в хвостовой части фюзеляжа производства итальянской фирмы Gilardoni.

Как сообщает канал, беспилотник обезвредили на месте, оставшиеся детали отправили на экспертизу.

Напомним, 2 марта в Санкт-Петербурге беспилотник атаковал жилой дом. БПЛА влетел между перекрытиями дома №161 по Пискаревскому проспекту. В результате происшествия к врачам обратились шесть человек, в том числе 92-летняя женщина.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил в своем telegram-канале, что частично пострадало остекление балконов двух домов. Жители пострадавших квартир эвакуированы.

Теги: беспилотник, петербургский нефтетерминал


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