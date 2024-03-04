В Свердловской области включат электросирены и пункты оповещения населения

На этой неделе на Среднем Урале будут включены электросирены и уличные пункты оповещения населения. Об этом сообщается на официальном сайте администрации Нижнего Тагила.

В среду, 6 марта 2024 года, в 10 часов 40 минут по местному времени будут включены электросирены и уличные пункты региональной системы оповещения населения Свердловской области. Продолжительность включения составит одну минуту.

"В целях исключения инцидентов просьба к населению: во время звучания электросирен не прерывать своих занятий, работ и сохранять спокойствие!", - говорится в сообщении.

Напомним, что проверки системы оповещения в Нижнем Тагиле проводили несколько дней – с 20 февраля по 1 марта.