В Екатеринбурге скончался известный бодибилдер Дмитрий Кимак

В Екатеринбурге скончался известный бодибилдер и тренер Дмитрий Кимак. Спортсмену было всего 28 лет.

О смерти Дмитрия сообщила его сестра Екатерина в комментариях под постом в официальной группе спортсмена "Тренер Дмитрия Кимак|Компрессорный".

"Вчера моего брата Димы не стало, пусть земля тебе будет пухом, родной. О прощании сообщим позже", - написала девушка.

О причинах смерти не сообщается, были ли у мужчины проблемы со здоровьем - также неизвестно. При этом, только 1 марта Кимак взял чемпионство на открытом турнире по фитнесу и бодибилдингу, прошедшем в Екатеринбурге.