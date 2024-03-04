04 Марта 2024
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Политика Приволжский ФО Пермский край
Фото: СУ СК РФ по Пермскому краю

В Перми лифтера будут судить за обрушение лифта с пациентами в больнице

В Перми обвиняемой по делу об обрушении больничного лифта с пациентами стала лифтер, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

Напомним, 10 октября в пермской больнице "Архангела Михаила и Всех Небесных Сил" на ул. Лобачевского, 26, с четвертого этажа в шахту рухнул лифт с пациентами. Находившиеся в кабине лифта пациенты больницы и медицинские работники получили различные травмы. Был нанесен вред здоровью легкой и средней степени тяжести.

Отметим, что одна из пациенток впоследствии умерла. Женщина считает, что причиной смерти стали травмы, полученные при падении. Однако в минздраве утверждают, что смерть произошла по причинам, не связанными с падением. Ни погибшую женщину, ни ее дочь пострадавшими не признали. В ведомстве утверждают, что смерть наступила "в силу наличия у пациентки тяжелой сопутствующей патологии по причинам, не связанным с травмой в лифте".

Следствие установило, что лифтер в нарушение требований по безопасности эксплуатации лифтового оборудование, допустил одновременное нахождение в кабине лифта 15 пассажиров из числа пациентов и сотрудников больницы. Грузоподъемность превысила 1000 килограммов.

В ходе следствия обвиняемая полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Теги: лифт, лифтер, уголовное дело, услуги, не отвечающие требованиям безопасности, больница


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