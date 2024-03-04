Алексей Текслер: Повышение эффективности бизнеса напрямую связано с развитием науки и технологий

На состоявшемся накануне заседании Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области подводили предварительные бизнес-итоги 2023 года и определяли первостепенные задачи для региона в 2024.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил, что для всего реального сектора экономики региона 2023 год, несмотря ни на какие трудности, стал годом позитивной экономической динамики.

Так, индекс промышленного производства составил 110,8%, что выше, чем по УрФО и в целом по стране.

«Мы не просто сохранили стабильность в работе всех базовых отраслей. Благодаря активной позиции бизнеса и мерам господдержки федерального и регионального уровня, предприятия наращивали объемы производства, инвестировали в развитие. Совокупный объем господдержки промышленности составил за год почти 33 миллиарда рублей, не считая мер по развитию производства по линии гособоронзаказа. Что касается инвестиций, мы рассчитываем на рост в 20% или больше»,

- отметил губернатор Южного Урала.

Президент регионального СПП Виктор Рашников подчеркнул, что 2023 год для предпринимателей был непростым, предприятия региона в полной мере масштаб экономических вызовов в связи с началом СВО.

«Однако отечественная промышленность показала стабильное развитие, налажены новые логистические цепочки, продолжается модернизация и цифровизация производства, решается проблема дефицита кадров. Как отметил во время визита в Челябинскую область Владимир Путин, задача государства — расширить пространство возможностей для отечественной промышленности, чтобы в регионах модернизировались и открывались новые современные производства. Мы считаем, что у производственных площадок на ММК, „УралАЗе“, ЧТЗ, „Заводе роботов“, «Конаре“ и других потенциал для развития имеется», — считает Виктор Рашников.

В целом, показатели развития всего промышленного комплекса Челябинской области демонстрируют уверенный рост.

Краткая справка. В 2023 году объем ввода жилья – 2,1 млн кв.м. – стал рекордным за всю историю региона. Среднемесячная зарплата за год увеличилась на 16,2%, реальные среднедушевые доходы подросли на 7%. В минувшем году зафиксирован рекордно низкий уровень безработицы. Оборот розничной торговли вырос за год на 14%. Все цифры выше среднероссийских.

В ходе заседания губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил, что в этих достижениях «серьезная заслуга социально ответственного бизнеса региона». Глава области поблагодарил работодателей, в частности, за обеспечение роста зарплат выше инфляции.

Отметим, что в 2023 году было подписано новое трехстороннее соглашение между правительством, работодателем и профсоюзами, которое в уральском округе признано лучшим.

Задачи на ближайшую перспективу, которые были обозначены на площадке СПП Челябинской области – акцент на рост производительности труда и развитие роботизации производства.

Алексей Текслер анонсировал развитие в регионе центра компетенций в робототехнике. Уже сейчас принято решение об открытии соответствующих факультета и СПО на базе Южно-Уральского государственного университета.

Прямо в ходе заседания СПП Челябинской области автозавод «Урал» и ЮУрГУ подписали соглашение об открытии в кампусе лаборатории, где займутся конструированием средств машиностроения на отечественной программе. Запустят ее в рамках программы «Передовые инженерные школы». Генеральный директор предприятия Павел Яковлев предложил также организовать представительство кампуса в Миассе.

ИО министра образования Челябинской области Виталий Литке сообщил: "На сегодняшний момент уже более 60 компаний-интересантов заходят на сотрудничество с кампусом. Они уже сегодня подтверждают свою готовность заходить в лаборатории».

Справка. Межуниверситетский кампус в Челябинске начнет работать в 2026 году. Создается на базе ведущих университетов Челябинска и Магнитогорска. Стоимость проекта оценивалась в 16,75 млрд рублей, из которых 9,13 млрд рублей составит бюджетное финансирование в виде капитального гранта, в том числе 7,9 млрд рублей - средства федерального бюджета и 1,23 млрд рублей - областного бюджета. Общая площадь объектов научной, образовательной, исследовательской и социальной инфраструктуры кампуса составит более 114 тыс. кв. м.

По словам Виталия Литке, уже в марте будут сданы первые объекты кампуса - две гостиницы, идет "активная подготовка строительной площадки" второго и третьего этапа стройки.

Подытоживая диалог, состоявшийся в ходе заседания СПП Челябинской области, Алексей Текслер сказал: «Нам нужно двигаться дальше: повышать качество жизни, условия труда и отдыха наших граждан, совершенствовать социальную инфраструктуры, качественно улучшать систему образования. Для нас принципиально, чтобы молодежь оставалась в регионе».