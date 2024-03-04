04 Марта 2024
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Экономика Челябинская область
Фото: t.me/poolN74

Алексей Текслер: Повышение эффективности бизнеса напрямую связано с развитием науки и технологий

На состоявшемся накануне заседании Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области подводили предварительные бизнес-итоги 2023 года и определяли первостепенные задачи для региона в 2024.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил, что для всего реального сектора экономики региона 2023 год, несмотря ни на какие трудности, стал годом позитивной экономической динамики.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

Так, индекс промышленного производства составил 110,8%, что выше, чем по УрФО и в целом по стране.

«Мы не просто сохранили стабильность в работе всех базовых отраслей. Благодаря активной позиции бизнеса и мерам господдержки федерального и регионального уровня, предприятия наращивали объемы производства, инвестировали в развитие. Совокупный объем господдержки промышленности составил за год почти 33 миллиарда рублей, не считая мер по развитию производства по линии гособоронзаказа. Что касается инвестиций, мы рассчитываем на рост в 20% или больше»,
- отметил губернатор Южного Урала.

Президент регионального СПП Виктор Рашников подчеркнул, что 2023 год для предпринимателей был непростым, предприятия региона в полной мере масштаб экономических вызовов в связи с началом СВО.

«Однако отечественная промышленность показала стабильное развитие, налажены новые логистические цепочки, продолжается модернизация и цифровизация производства, решается проблема дефицита кадров. Как отметил во время визита в Челябинскую область Владимир Путин, задача государства — расширить пространство возможностей для отечественной промышленности, чтобы в регионах модернизировались и открывались новые современные производства. Мы считаем, что у производственных площадок на ММК, „УралАЗе“, ЧТЗ, „Заводе роботов“, «Конаре“ и других потенциал для развития имеется», — считает Виктор Рашников.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

В целом, показатели развития всего промышленного комплекса Челябинской области демонстрируют уверенный рост.

Краткая справка. В 2023 году объем ввода жилья – 2,1 млн кв.м. – стал рекордным за всю историю региона. Среднемесячная зарплата за год увеличилась на 16,2%, реальные среднедушевые доходы подросли на 7%. В минувшем году зафиксирован рекордно низкий уровень безработицы. Оборот розничной торговли вырос за год на 14%. Все цифры выше среднероссийских.

В ходе заседания губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил, что в этих достижениях «серьезная заслуга социально ответственного бизнеса региона». Глава области поблагодарил работодателей, в частности, за обеспечение роста зарплат выше инфляции.

Отметим, что в 2023 году было подписано новое трехстороннее соглашение между правительством, работодателем и профсоюзами, которое в уральском округе признано лучшим.

Задачи на ближайшую перспективу, которые были обозначены на площадке СПП Челябинской области – акцент на рост производительности труда и развитие роботизации производства.

Алексей Текслер анонсировал развитие в регионе центра компетенций в робототехнике. Уже сейчас принято решение об открытии соответствующих факультета и СПО на базе Южно-Уральского государственного университета.

Прямо в ходе заседания СПП Челябинской области автозавод «Урал» и ЮУрГУ подписали соглашение об открытии в кампусе лаборатории, где займутся конструированием средств машиностроения на отечественной программе. Запустят ее в рамках программы «Передовые инженерные школы». Генеральный директор предприятия Павел Яковлев предложил также организовать представительство кампуса в Миассе.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

ИО министра образования Челябинской области Виталий Литке сообщил: "На сегодняшний момент уже более 60 компаний-интересантов заходят на сотрудничество с кампусом. Они уже сегодня подтверждают свою готовность заходить в лаборатории».

Справка. Межуниверситетский кампус в Челябинске начнет работать в 2026 году. Создается на базе ведущих университетов Челябинска и Магнитогорска. Стоимость проекта оценивалась в 16,75 млрд рублей, из которых 9,13 млрд рублей составит бюджетное финансирование в виде капитального гранта, в том числе 7,9 млрд рублей - средства федерального бюджета и 1,23 млрд рублей - областного бюджета. Общая площадь объектов научной, образовательной, исследовательской и социальной инфраструктуры кампуса составит более 114 тыс. кв. м.

По словам Виталия Литке, уже в марте будут сданы первые объекты кампуса - две гостиницы, идет "активная подготовка строительной площадки" второго и третьего этапа стройки.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

Подытоживая диалог, состоявшийся в ходе заседания СПП Челябинской области, Алексей Текслер сказал: «Нам нужно двигаться дальше: повышать качество жизни, условия труда и отдыха наших граждан, совершенствовать социальную инфраструктуры, качественно улучшать систему образования. Для нас принципиально, чтобы молодежь оставалась в регионе».

Теги: распп челябинской области, алексей текслеп, эффективность бизнеса, робототехника, рашников


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