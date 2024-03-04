В Крыму зарегистрирован первый иск по энергоблокаде

Арбитражный суд Крыма зарегистрировал иск о взыскании с Украины ущерба бюджету Крыма из-за энергетической блокады полуострова.

"Объем наших претензий составляет 3,156 трлн руб. Для нас это очень значимое событие, серьёзный результат проделанной нами работы", - написал в своем telegram-канале глава крымского парламента Владимир Константинов.

Ранее сообщалось, что подготовка иска по взысканию ущерба от устроенной Украиной энергетической блокады завершена. Один иск подадут от крымского правительства, второй – Общественной палаты Крыма. Общая сумма ущерба превышает пять триллионов рублей. Первый иск предъявят кабинету министров Украины, министерству энергетики Украины и компании "Укрэнерго".

Крым был полностью обесточен в ночь на 22 ноября 2015 года. Из-за подрыва опор на территории Херсонской области вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины. Ситуация улучшилась с поэтапным запуском энергомоста из Краснодарского края, последняя, четвертая, нитка которого заработала в мае 2016 года. В Крыму позднее ввели новые мощности генерации: две новые ТЭС - "Таврическую" и "Балаклавскую" суммарной мощностью более 900 мегаватт, а также построили новую электростанцию на Сакской ТЭЦ.