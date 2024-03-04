На пути из Челябинска в Екатеринбург загорелась электричка

В вагоне электрички, следовавшей по маршруту "Челябинск - Екатеринбург", произошел пожар. Информацию об этом Накануне.RU подтвердили в пресс-службе СвЖД.

Пассажиры рассказали, что сегодня утром около 10.00 один из вагонов загорелся прямо во время движения. Людей внутри пришлось эвакуировать, после чего доставить до конечной точки на автобусах.

В СвЖД подробностей пока не рассказали, но сообщили, что уже готовят официальный комментарий по инциденту.

Напомним, что сегодня неизвестные попытались подорвать опору моста через реку Чапаевка на перегоне Звезда – Чапаевск. Движение поездов по мосту приостановлено. В регионе объявлен план "Загорск"