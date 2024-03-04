Власти Костромы не разрешили отмечать День отмены крепостного права

Администрация Костромы не разрешила провести пикет в День отмены крепостного права, сославшись на введенный в регионе повышенный уровень готовности, сообщил местный депутат Владимир Михайлов.

По его словам, активисты семь лет подряд 3 марта (в годовщину отмены крепостного права в 1861 году) собираются и обсуждают нарушение законных прав граждан. В этом году круглый стол "Мы не рабы! У нас есть права!" тоже провели, но вот собраться с плакатами у скульптуры "Власть на службе у народа" власти не разрешили.