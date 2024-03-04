The Times: Перехват разговора офицеров ФРГ позволит России отследить поставки ракет Киеву

Российская разведка может отследить перевозки западных ракет SCALP и Storm Shadow на Украину благодаря информации, ставшей известной после опубликованной в СМИ беседы немецких офицеров, пишет британская газета The Times.

По информации издания, глава ВВС Германии в ходе перехваченного разговора раскрыл секретные операции Великобритании на Украине, обсуждая способ доставки крылатых ракет в Киев.

Согласно расшифровке, Франция отправляет ракеты SCALP на кроссоверах Audi Q7, в то время как британцы используют для перевозок Storm Shadow бронемашины Ridgeback. Об этом пишет РИА Новости.

Напомним, запись разговора опубликовала главред RT Маргарита Симоньян. В Telegram-канале Симоньян говорится, что разговор состоялся 19 февраля 2024 года между начальником отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектором BBC бундесвера Герхартцем и сотрудниками центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте. При этом один из офицеров упоминал планирующуюся поездку на Украину 21 февраля - чтобы координировать удары по российским объектам. Также обсуждалась возможная отправка на Украину ракет Taurus и обучение украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, ситуация с записью разговора офицеров ФРГ, с одной стороны, поразительна, а с другой - нет, "лицо наших натовских коллег полностью в пуху". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона требует от Германии разъяснений, а зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что перехваченный разговор офицеров Бундесвера об атаке Крымского моста свидетельствует о том, что Германия готовится к войне с Россией.