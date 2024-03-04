В Екатеринбурге создали петицию с призывом исправить "грубые ошибки" и "агитационный стиль" в учебнике истории

В Екатеринбурге призывают подписать прошение об исправлении грубых ошибок в едином государственном учебнике по истории для общеобразовательных учреждений, петицию создал студент-историк УрГПУ Владислав Мосин. Ранее с критикой линейки учебников по истории под редакцией Мединского выступал ряд историков, многие указывают на сомнительные аспекты, такие как агитационный, а не научный стиль написания, неоднозначные суждения и манипуляции в стиле "телевизионных тезисов", не говоря уже про фактические ошибки, передает корреспондент Накануне.RU.

Как пишет создатель петиции Владислав Мосин в пояснительной статье, фактические ошибки и оценочные суждения в частности касаются известного тезиса Владимира Путина про то, что "Ленин заложил огромную бомбу под здание Советского Союза".

"Сам тезис крайне нелогичный. "Заложил бомбу" или другие известные употребления данной фразы, как "заложил мину", "мина замедленного действия" и т. д., имеет в своей основе целенаправленное действие. Из этого проистекает нелогичный вывод, что Владимир Ленин этим решением планировал развалить в будущем то, что так отчаянно хотел создать. Причина распада Советского Союза не кроется в 70-летней давности. Причин много, и ближе к истине развала страны куда относительно недавние события, и совсем не В. И. Ленин их участник", – поясняет Мосин.

Зато очень много места в учебнике посвящено религиозному философу Ивану Ильину. При этом, создатель петиции отмечает, что авторы учебника не смогли определиться: то ли Ильин был выслан из страны, то ли самостоятельно её покинул. Во-вторых, ни слова не сказано о том, что он был прямым пособником нацистской Германии.

Еще один ошибочный постулат касается понятия "кулак" — в учебнике за 10 класс "кулак" это представитель сельской буржуазии, "который нажил свое имущество упорным трудом", а потом не хотел это имущество отдавать. Все же своим же трудом или трудом зависимых от него мелких крестьян?

Катынский расстрел – еще один спорный момент, в учебнике сказано, что документы, опубликованные в начале 90-х, указывают на то, что часть пленных польских военнослужащих была расстреляна органами НКВД. Создатель петиции обращает внимание на то, что по данному инциденту проведено два расследования: советское, в котором сомневаются авторы учебника, и нацистское.

"В 1945–1946 годах Международный трибунал в Нюрнберге официально признал советское расследование, что отражено в приговоре трибунала. На сегодняшний день данный приговор, где в расстреле польских военнопленных в Катынском лесу были признаны виновными нацистские военные преступники, официально никем пересмотрен не был, несмотря на опубликованные в 1990-х годах документы", – говорит Мосин в беседе с Накануне.RU.

Автор петиции обращает внимание на манипуляции по поводу "ленинградского дела" врачей, на то, что церковь как социальный институт представлена в учебнике сугубо с положительной стороны и не упомянуто ни слова про то, что любое вероисповедание по закону было разрешено, для чего были сохранены и созданы места для совершения религиозных обрядов со всем необходимым. Данный аспект был отражён в 1918 году в "Декрете об отделении церкви от государства и школы от церкви".

Также в линейке учебников нашли ряд других ошибок, которые касаются и регулярного снижения цен на товары первой необходимости с 1946 года – в учебниках сроки сокращены на несколько лет, фактические ошибки, неточности относительно использования разных летоисчислений.

Но главное все же не количество "оплошностей" такого рода, хотя, они не должны присутствовать в учебниках, а общий посыл и стиль написания линейки Мединского. Да, подход к отечественной истории изменился, если раньше советский период был необъективно представлен в неприглядном виде, говорит автор петиции, то сегодня российская историческая наука пересматривает свое отношение, но очень своеобразно.

Так, например, империалистические устремления Российской империи в Первой мировой либо не упомянуты, либо упомянуты в обеленном защитническом виде. А главное – нарушена хронология: новейшее время теперь начинается с 1914 года и продолжается до сих пор, делают акцент эксперты. Периоды Первой и Второй мировой войн объединены в одном учебнике (хотя предпосылки там разные), зато в учебнике за 11 класс неоправданно много глав посвящено современности – Украине и высказываниям Владимира Путина, хотя он, при всем уважении, не является историком. Много манипулятивных обращений к эмоциям школьников, используется множество призывов, обращений и личных местоимений, таких как "мы" и "наша страна".

Напомним, что с инициативой создания единой линейки учебников для средней школы в 2013 году выступил президент Путин, так как в некоторых пособиях по истории тогда "проскакивали такие вещи, которые неприемлемы для любого народа". В 2023 году помощник президента Владимир Мединский представил новый единый государственный учебник по всемирной истории и истории России для 10–11 классов под редакцией Мединского, Чубарьяна и Торкунова. Тем не менее в учебнике остались такие "неприемлемые вещи", как то, что Ленин "заложил мину замедленного действия" под СССР, Сталину приписываются диктаторские полномочия не только в годы войны и другое.