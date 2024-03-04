Стоки от мусорного полигона в Сысерти могут загрязнить реку Щербаковка

Стоки от мусорного полигона, который планируется построить в Сысертском районе Свердловской области, могут загрязнить местную реку. Об этом заявил учредитель института "Уралгипроторф" Аркадий Шампаров.

"Что это означает? Что все сточные, ливневые, талые, канализационные воды этого предприятия будут протекать через территорию, на которой мы все проживаем, и загрязнять реку Щербаковка, которая является элементом Тобольского речного бассейна", - рассказал Шампаров на собрании инициативной группы по мусорному полигону, прошедшем в минувшее воскресенье.

По его словам, проводилось исследование агрохимических свойств сельскохозяйственных угодий Сысертского района. У земель было выявлено две проблемы – закисленность и отсутствие гумуса. Между тем, в данном районе есть торфяное месторождение.

"Там находится примерно полмиллиона кубов торфа, как минимум. Современные технологии позволяют получать из торфа высокоэффективное гуминовое удобрение, которое позволит ликвидировать дефицит гумуса в окружающих сельскохозяйственных почвах. Вот это богатство лежит у нас под ногами, а по нему хотят канализацию от помойки пустить. Считаю, что это совершенно недопустимая вещь", - отметил Шампаров.

Он добавил, что мало просто протестовать – надо еще предлагать альтернативу.

"Я предлагаю вернуться к старой доброй традиции – возобновить использование торфяных ресурсов Сысертского района, подготовить программу их использования для улучшения сельскохозяйственных земель", – заключил Аркадий Шампаров.

Напомним, ранее Сысертская районная территориальная избирательная комиссия отказала жителям в проведении референдума для обсуждения строительства мусорного полигона. Уральцы считают, что решение незаконно, а нарушения в процедуре инициирования референдума, на которые указывают чиновники, необоснованны.