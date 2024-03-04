04 Марта 2024
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Армия и ВПК Украина
Фото: Накануне.RU

Зеленский поручил Сырскому провести чистки в ВСУ

Владимир Зеленский в своем телеобращении заявил, что новый главком ВСУ Александр Сырский получил карт-бланш на любые кадровые перестановки в армии. В том числе ради этого последний поехал в зону боевых действий в Донбассе, чтобы оценить обстановку на местах.

На днях Сырский заявил о просчетах командиров в обороне на авдеевском направлении. И что не все командиры соответствуют требованиям. Это произошло после многочисленных публикаций в западных СМИ о бегстве боевиков из Авдеевки, так как Киев до последнего тянул с приказом отходить и дал его только тогда, когда бегство приобрело уже панический и хаотический характер.

Однако чистки в армии связаны не только с военными соображениями, но и с политическими, пишут украинские телеграм-каналы. Недавно сообщалось, что командиры большинства бригад направили письмо Зеленскому с просьбой вернуть уволенного Валерия Залужного. Они считают, что именно отставка Залужного стала причиной поражения в Авдеевке и утраты ее в короткие сроки. Но вместо диалога с военными Зеленский решил устроить чистки, убрав нелояльных командиров. Это поручено сделать Сырскому, который был поставлен главкомом во многом из-за своей лояльности Зеленскому.

"Зеленский полностью поддержал Сырского, показав, что он поддерживает не "боевых солдат и офицеров", а "штабную шушеру", которая виновата в авдеевском провале. Власть давит "внутривоенный тихий бунт", который произошел из-за отставки Залужного и потом ошибок нового главкома Сырского, который, как обычно, выслуживается перед офисными, кидая солдат в мясорубки", - пишет канал "Легитимный".

Как отмечает полковник запаса Геннадий Алехин, на Харьковском направлении Сырский спешно меняет командиров старшего звена. Предпочтения отдаются начальникам нацистских формирований. Туда добавляются наемники из Европы и Латинской Америки. По некоторым данным, он пригрозил разжаловать в солдаты командира 79-й ОДШБр Александра Луценко, если тот не удержит Новомихайловку к юго-западу от Донецка, за которую давно идут бои. Поводом стал российский флаг, поднятый над южной частью Новомихайловки.

Теги: зеленский, сырский, ВСУ, украина


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