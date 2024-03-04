Трамп проиграл республиканские праймериз в Вашингтоне

Дональд Трамп впервые в текущей президентской кампании проиграл республиканские праймериз. Это произошло в Вашингтоне, передает CNN. Победу в столице одержала Никки Хейли, экс-губернатор Южной Каролины и экс-постпред США в ООН.

В преддверии решающего супервторника республиканских праймериз Хейли, которая осталась единственной конкуренткой Трампа (остальные кандидаты отказались от участия в пользу экс-президента), впервые победила на предварительном голосовании. Это первая победа на праймериз Республиканской партии женщины-кандидата в президенты.

СМИ отмечают, что победа Хейли в Вашингтоне не была неожиданной и, возможно, так и останется ее единственной точкой превосходства над Трампом. В Вашингтоне Трамп почти всегда проигрывает, что, впрочем, не слишком отражается на общем результате в масштабе страны.

Представитель Трампа крайне резко высказалась о победе Хейли: "Болото забрало свою королеву".

В целом же население Вашингтона и округа Колумбия никогда не поддерживало кандидата от республиканцев – здесь всегда побеждают демократы. Максимум, который удалось набрать здесь республиканцам на выборах президента – 21% Ричарда Никсона в 1972 году.