04 Марта 2024
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Фото: скриншот видео с телеграм-канала &quot;Mash&quot; / t.me/breakingmash

Опубликовано видео уничтожения танка Abrams уральским дроном "Упырь"

Разработчики FPV-дрона "Упырь" опубликовали видео от лица оператора, который при помощи их беспилотников совершает два удара по американскому танку Abrams на авдеевском направлении. Кадры от предприятия-производителя дрона размещены в Telegram-канале ТАСС.

На видео дроны летят в танк, гусеницу которого ранее сбили военнослужащие бригады пехоты. Возгорание произошло только после второго удара. Уточняется, что применялся боеприпас ПГ-7В.

Военные испытали FPV-дрон "Упырь" от свердловских производителей в реальном бою в мае 2023 года. Техника удачно себя показала и уничтожила противников даже при попытке ВСУ подавить сигнал силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

По последним данным, российские военные уничтожили уже два американских танка Abrams в зоне СВО. Ранее в Сети появилось первое фото американского танка Abrams M1, который подбили FPV-дроном на Авдеевском направлении. После попадания у танка взорвался боезапас. Расчет, подбивший американский танк в зоне специальной военной операции, проходил обучение в Екатеринбурге.

Теги: Abrams, Упырь, FPV-дрон


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Ранее 27.02.2024 08:02 Мск Расчет, подбивший американский Abrams M1 в зоне СВО, учили в Екатеринбурге

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