В России выросло производство алкоголя

В январе-феврале в России вырос объем производства всех основных видов алкогольной продукции.

Общий показатель увеличился на 11%, пишет РБК. В сравнении с аналогичным периодом 2023 г. производство крепких спиртных напитков выросло 5,7%. Водки стали производить больше на 4,4%, вина – на 27,4%, пива – на 10,7%, пивных напитков – на 7,8%. В Росалкогольтабакконтроле рост объяснили, например, увеличением количества производителей и расширением рынка сбыта за счет новых российских регионов.

Ранее "Балтика" подала заявку на регистрацию логотипа для бренда Platina Latina по 32-му и 33-му классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) – для пива и крепкого алкоголя (например, алкогольные коктейли). С декабря 2023 г. по февраль 2024 г. по тем же 32-му и 33-му классам МКТУ "Балтика" подала заявки на регистрацию и других новых брендов (и текстовый товарный знак, и логотип), в частности, Flash Up, T.G.R. Energy Force.