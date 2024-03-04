04 Марта 2024
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Политика Новосибирская область
Фото: nso.ru

Андрей Травников поручил Правительству и муниципалитетам Новосибирской области инициативно включиться в реализацию Послания Президента

29 февраля Владимир Путин обратился с Посланием к Федеральному Собранию. На церемонии оглашения Послания в Москве присутствовал Губернатор Андрей Травников.

Обращаясь к участникам оперативного совещания в Правительстве региона 4 марта, Андрей Травников подчеркнул: "Нам предстоит большая, ответственная и приятная работа. У нас появятся новые возможности по развитию территории наших муниципалитетов, решению вопросов граждан, которые давно ждут своего решения. К этому нужно быть готовыми. Не откладывать подготовку до момента, когда из федеральных министерств пойдут уже сформулированные установки, а проделать предварительную работу, оценивать состояние документации объектов земельных участков, наших региональных программ, актуализировать, если необходимо", - подчеркнул губернатора Новосибирской области.

заседание, травников(2024)|Фото: nso.ru

По словам главы региона, это касается как областных руководителей, министров, заместителей Губернатора, так и глав муниципалитетов. Учитывая то, что было много инициатив, направленных на развитие муниципальной инфраструктуры, территории муниципалитетов, необходимо уже сегодня приступить к подготовке наших предложений по мероприятиям, проектам, программам, объектам.

"Напомню некоторые инициативы, которые получают развитие, те проекты, которые входили в пакет национальных проектов, и новые инициативы и нацпроекты, которые озвучил глава государства: это благоустройство территорий, это новая программа расселения аварийного жилья, это продолжение программы по капитальному ремонту школ, и новая инициатива по капитальному ремонту детских садов, это обновление материально-технической базы организаций профессионального образования, наших колледжей и техникумов, в том числе капитальный ремонт и строительство общежитий, это развитие базы наших высших учебных заведений, университетов и институтов. Все эти инициативы и проекты, которые мы реализуем, необходимо прорабатывать, формировать наше видение, что бы мы хотели реализовать в ближайшие годы, насколько мы к этому готовы", - сказал Андрей Травников.

(2024)|Фото: nso.ru

Отдельно губернатор обратил внимание на инициативу по продолжению программы строительства школ, особенно в крупных городах, сообщает пресс-служба Правительства Новосибирской области.

"Для нашего региона это очень актуально, и ту программу по строительству школ, которые мы с городом согласовывали в конце прошлого года, на неё нужно ещё раз внимательно посмотреть с точки зрения появления дополнительных возможностей и приближения сроков реализации некоторых проектов. При этом хотел бы обратить внимание на то, что ресурсы, которые у нас запланированы в городском и областном бюджете, и участие застройщиков в решении этой социальной проблемы, ни в коем случае не обнуляются. Мы не собираемся замещать это федеральными ресурсами. Надеемся, что продолжающаяся федеральная программа нам поможет просто приблизить сроки решения этой проблемы. Работы много, без раскачки приступаем к ней прямо сейчас", - заявил губернатор.

Теги: андрей травников, послание президента, муниципалитеты, владимир путин,


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