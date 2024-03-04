04 Марта 2024
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Экономика За рубежом
Фото: Накануне.RU

Шоколад сильно подорожает?

Мировые цены на какао поднялись до беспрецедентного уровня, и на рынке не ожидают какого-либо улучшения в ближайшей перспективе. Об этом пишет Bloomberg.
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Крупнейшие мировые производители какао в Западной Африке борются с засухой и болезнями, а также структурными проблемами, которые могут сохраниться на многие годы. Если ранее в течение более чем 40 лет фьючерсы на какао в Нью-Йорке стоили до 3500 долларов за тонну, то недавно превысили 6000 долларов.

В результате в прошлом году компания Mars Inc. была вынуждена уменьшить массу популярного батончика Galaxy на 10 граммов. До сих пор компании перекладывали рост затрат на потребителей. Но шоколад не является тем продуктом, за который будут платить любые деньги. Поэтому не исключено обрушение рынка шоколада. Люди просто перестанут его покупать за резко возросшую цену.

Обсуждается маркетинг, ориентированный на продукты с начинкой или с более низким содержанием шоколада, говорит Билли Робертс, старший экономист по продуктам питания и напиткам CoBank, крупного поставщика частных кредитов для сельскохозяйственной отрасли США.

Так, в феврале на американском ТВ рекламировали уже не традиционный твердый шоколад, а батончики с арахисовым маслом и добавлением карамели. Какао-масло, получаемое при измельчении бобов, является ключевым ингредиентом шоколада. Средняя плитка молочного шоколада содержит около 20% какао-масла. Но некоторые производители уже заменяют его пальмовым маслом.

В пятерку крупнейших стран-производителей каком входят Кот-д'Ивуар, Гана, Индонезия, Нигерия и Камерун. Четыре из них - это страны, расположенные вдоль южного побережья Западной Африки. В том числе на Кот-д'Ивуар и Гану приходится около 60% мирового производства какао. Там было мало осадков и очень сухие ветры, ударившие по урожаю какао.

Теги: шоколад, какао


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