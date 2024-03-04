В Тюменской области мэрию наказали за нападение бездомной собаки на ребенка

С администрации Ишимского района взыскали компенсацию морального вреда в пользу школьницы, на которую набросилась бродячая собака, сообщили Накануне.RU в администрации района.

Инцидент произошел осенью прошлого года. Девочка возвращалась домой из школы, когда на нее кинулась собака. Животное укусило ребенка за кисть руки. Девочку доставили в Областную больницу № 4 Ишима, где ей оказана медицинская помощь.

По закону, ответственность за нападение бездомной собаки должно нести муниципальное образование, на территории которого произошел инцидент.

По решению суда, с администрации Ишимского района Тюменской области взыскано в пользу несовершеннолетней компенсация морального вреда в размере 150 000 рублей.