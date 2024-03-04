"Финансовую дыру" "Роснано" хотят "привязать" к Чубайсу

Текущее руководство "Роснано" пытается через арбитражный суд зафиксировать факты занижения обязательств и долгов предыдущими топ-менеджерами.

Речь идет, например, о переносе части задолженности по банковским кредитам из раздела "Обязательства" в добавочный капитал, пишут "Ведомости".

В деле нет ответчика, но указаны "иные лица": Минфин, Минэкономразвития и ВЭБ.

Руководство "Роснано" хочет, чтобы действия его предшественников признали "фактами, имеющими юридическое значение". По мнению экспертов, такое судебное решение помогло бы (в случае ликвидации корпорации) контролировавшим деятельность "Роснано" чиновникам из правительства и других ведомств избежать ответственности.