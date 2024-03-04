Чемезов: Танк "Армата" стоит на вооружении российской армии

"В армии она, конечно, на вооружении стоит", – цитирует его РИА Новости.

Чемезов отметил, что по функционалу "Армата" намного превосходит существующие танки, но слишком дорогая, поэтому вряд ли будет применяться в ходе СВО.

Напомним, в конце апреля 2023 года сообщалось, что российские военные начали применять новейшие танки Т-14 "Армата" в зоне спецоперации для ведения огня по украинским позициям. По словам источника, танки Т-14 "Армата" в зоне СВО получили дополнительную защиту борта от противотанковых боеприпасов.