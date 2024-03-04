Требования к БПЛА меняются в зоне СВО каждые две недели

Технические требования к беспилотным летательным аппаратам (БПЛА), работающим в зоне специальной военной операции (СВО), меняются раз в две недели.

Это влияет на процесс разработки как самих БПЛА, так и станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщил в интервью ТАСС вице-премьер – полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Государство давно призывали обратить внимание на применение беспилотников в различных боестолкновениях: еще зимой 2021-го в Москве состоялся круглый стол по теме "Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в современных вооруженных конфликтах". Среди участников были, в частности, военные корреспонденты, рассказавшие о применении таких аппаратов в Сирии и Нагорном Карабахе. Эксперты пришли к выводу, что государство должно больше вкладываться в современные системы обеспечения собственной безопасности.