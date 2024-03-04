04 Марта 2024
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Политика Украина
Фото: Накануне.RU

Фарион снова заявила, что Украина становится колонией Запада

Скандально известная украинская нацистка, экс-депутат Рады Ирина Фарион снова заявила о том, что Украина становится колонией Запада. Так она прокомментировала навязывание английского языка в республике.

По ее мнению, два языка на одной территории - это значит, что один из них "язык оккупанта". И если раньше "оккупантом" была Россия, то теперь становится Запад, а именно англосаксонский мир.

"Предоставлять английскому языку особый статус в условиях военного положения в сфере управления, образования и науки - это означает превращать одну колонию в другую колонию на ментальном уровне. И засилье английской лексики об этом свидетельствует", – сказала Фарион.

В прошлом году она заявила, что Украина "легла под пана" и стала колонией Запада. Фактическим "языком хозяина" на Украине стал английский язык.

Об усилении влияния английского языка много лет говорит секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. Он продвигает идею ввести на территории бывшей УССР латиницу. Но и без этого английский язык вводится сверху как фактически второй официальный. В конце 2023 года Рада приняла в первом чтении законопроект о применении английского языка.

Теги: украина, английский язык


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