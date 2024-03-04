В Самарской области неизвестные попытались подорвать ЖД-мост

В Самарской области произошел взрыв на железнодорожном мосту.

Неизвестные попытались подорвать опору моста через реку Чапаевка на перегоне Звезда – Чапаевск. Звук взрыва был слышен в 6.15 по местному времени. Движение поездов по мосту приостановлено. В регионе объявлен план "Загорск", пишет telegram-канал Baza.

Железнодорожный мост через Чапаевку поврежден: пострадали металлоконструкции моста, а также ограждение. При этом бетонная опора не повреждена. Задержаны три пассажирских поезда, которые ехали из Москвы и одна электричка. Территория оцеплена. Пострадавших нет.