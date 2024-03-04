Зеленский выразил недовольство Западом за задержки с военными поставками

Владимир Зеленский снова упрекнул Запад в недостаточной помощи. Об этом он сказал в своем телеобращении.

По его словам, в западных странах достаточно систем ПВО, чтобы поделиться с Украиной. Но западные страны вместо единодушной помощи его режиму заняты "внутренними политическими играми или спорами". Так Зеленский охарактеризовал внутриамериканские дебаты о продолжении военной помощи Киеву.

"Это невозможно понять. С этим невозможно согласиться. И будет невозможно забыть – мир будет помнить это", — заявил он с нотками угрозы.

Лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий пишет, что "хвост решил повилять собакой".

"Но ни наглостью требований, ни угрозами Зеленский себя не спасет. Украина начинает все больше восприниматься как "раздражающий фактор"... Если Зеленскому до сих пор "невозможно понять", что происходит, не пора ли прозреть и освободить украинский народ от гнета бандеровского режима?.. А пока все его угрозы и попрошайничество - попытки удержаться у власти любой ценой - даже ценой истребления своих соотечественников", - написал Слуцкий.